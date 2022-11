Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022)DEL 22 NOVEMBREORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA RICORDIAMO L’ALLERTA METEO PER LA GIORNATA DI OGGI, CON PRECIPITAZIONI SPARSE E FORTI RAFFICHE DI VENTO SU TUTTO IL TERRITORIO, UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA; E IL TRAFFICO E’ INTENSO IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO: INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST, IN IDREZIONE OPPOSTA TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO; CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO, DA PARCO DEI MEDICI FINO ALLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PERNORD FINO ALL’USCITA PER ...