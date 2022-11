Venezia | scontro tra barche nel canale | alta marea e forti raffiche di vento in Laguna – Video

(Di martedì 22 novembre 2022) Nelun’idroambulanza impatta contro una barca ormeggiata in undi. Laè sferzata dadiche rendono complicate anche le manovre più semplici. In questi giorni è entrato in azione il Mose per via dell’. La città, in questo modo, è rimasta asciutta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un'idroambulanza impatta contro una barca ormeggiata in un canale di. La laguna è sferzata da forti raffiche di vento. Video di Diego Tramonti/Localteam LEGGI L'ARTICOLO, acqua alta a 173 cm bloccata in mare dal Mose. Salvini: la struttura sta salvando la città... il messaggio di addio di Fedriga Ondata di maltempo in Fvg, in montagna è arrivata la neve Maltempo e allagamenti, sale la marea: la situazione in Fvg Incidente a Sacile,tra auto sulla ...Il team della difesa: probabile la dissecazione aortica. Mantoan, Gerosa e Flor non saranno sentiti come testimoni ...VENEZIA - Allarme maltempo, in arrivo tempesta rapida e intensa: «24 ore di massima allerta nel bellunese, neve a bassa quota e acqua alta a Venezia». Da lunedì ...