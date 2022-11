Venezia | acqua alta evitata grazie al Mose

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 22 novembre 2022) Complice l'ondata di maltempo, anche oggi l'ha raggiunto i 173 centimetri sul medio mare in Adriatico, ma è stata fermata con successo dalle paratie del, in funzione dalle 2 del mattino, sulle tre bocche di porto. In laguna sono stati registrati, alla Punta della Dogana della Salute, solo 62 centimetri di marea. Senza ill'82% della città storica sarebbe stato allagato.Previsto un ulteriore innalzamento dell'Le previsioni davano un picco di 170 centimetri, il terzo per gravità dopo le maree del 4 novembre 1966 (194) e del 12 novembre 2019 (187). Il Centro maree del Comune sta monitorando la situazione: il cambiamento del vento da Sud a Nord, dopo la stasi attuale nelle prossime ore, potrebbe portare, invece che a un abbassamento, a un ulteriore ...