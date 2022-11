Valditara spiega che cosa intende per Merito | “Necessario per combattere società classista”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 22 novembre 2022) "Spiego cos'è questo, così facciamo chiarezza su tante polemiche. Per me ilriguarda qualche ha che fare con un ascensore sociale, parte dal fatto che dal 1950 al 1975 il cosiddetto ascensore sociale in Italia funzionava, un ragazzo che nasceva in una realtà disagiata, in una famiglia modesta, aveva ottime possibilità di migliorare il suo status". L'articolo .