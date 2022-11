Usa | smacco per Trump dalla Corte Suprema | «Deve consegnare le dichiarazioni dei redditi al Congresso»

(Di martedì 22 novembre 2022) Ledeidi Donalddevono essere consegnati al, per l’esattezza alla Comissione della Camera che le chiede da anni. Lo ha deciso la, negando così la richiesta dell’ex presidente di bloccare i suoi documenti fiscali e quelli delle sue società. A rivelarlo è il Washington Post, specificando – inoltre – che la decisione darebbe il via al Dipartimento del Tesoro diil prima possibile sei anni di documenti fiscali die di alcune delle sue società all’House Ways and Means Committee, ovvero la principale commissione fiscale della Camera dei Rappresentanti. Come riporta il quotidiano statunitense, i legislatori hanno affermato di aver bisogno dei documenti reddituali di...

Corriere della Sera

Le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump devono essere consegnati al Congresso , per l'esattezza alla Comissione della Camera che le chiede da anni. Lo ha deciso la Corte Suprema , negando così la ...