Uomini e Donne oggi | anticipazioni | Riccardo è ancora innamorato?

Leggi su howtodofor

(Di martedì 22 novembre 2022)Guarnieri non riesce proprio ad arrendersi al fatto che Ida possa aver dato una seconda chance ad Alessandro Vicinanza nello studio di. Messo alle strette dalle domande di Gianni e Tina,confesserà di essere? Per il trono classico, anche Lavinia dovrà affrontare un momento delicato.una voltaGuarnieri è stato protagonista della puntata di. Il cavaliere si è intromesso nuovamente nella frequentazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che stanno continuando ad uscire insieme per capire se tra loro può esserci davvero un futuro.non sembra darsi pace, e una domanda sorge spontanea: è ...