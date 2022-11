Uomini e Donne | Maria de Filippi ha già ' pronto' il nuovo tronista | ecco di chi si tratta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 22 novembre 2022) Grandi cambiamenti potrebbero presto essere attuati a. Stano alle ultime anticipazioni, unarriverebbe a breve al posto di Federico. L'edizione in corso del celebre dating-show dide, sta riservando non poche sorprese. Tralasciando però la formula over, e quindi le continue scorribande in atto tra Ida Platano e i suoi spasimanti, i più giovani non sono certo da meno. Federica Aversano, stando alle notizie trapelate dalle registrazioni già effettuate, ha deciso di abbandonare il programma da sola. Nessuno riesce a darle quello che vuole e merita in questo momento. Lavinia Mauro è divisa tra Alessio e Francesco e i suoi stati d'animo, si inseriscono difficilmente in tutte le dinamiche del programma. Fede, è molto criticato dagli opinionisti in ...