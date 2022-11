Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 22 11 22

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 novembre 2022) Io credo che Lavinia Mauro sia realmente una delle troniste meno troniste nella storia di! Cioè ma davvero, facciamo un attimo mente locale, e pensiamo a quale è stata l’ultimain cui questa ragazza è stata effettivamente corteggiata da qualcuno, perché a me sembra di vederla solo rincorrere la gente e piangere per i suoi corteggiatori, credo di non averla vista praticamente mai in quella posizione di forza che teoricamente il suo ruolo in questa tipologia di format dovrebbe regalarle. Il fatto è che Lavinia, oltre ad avere un carattere sicuramente particolare, non semplice e che può risultare respingente per molte persone, ha anche l’enorme pecca di essersi incaponita su gente che in maniera palese, in qualche caso proprio sfacciata (ciao Alessio Campoli) non è minimamente interessata a lei. E io capisco che ...