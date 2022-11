United choc | arriva la vendita | presto l’annuncio

Una cifrache ha spiazzato i bianconeri, a queste condizioni non si può fare. E non è escluso ... LA PREMIER - In estate è stato a un passo dal Manchester: per la Juve era già fatta, poi il ...... anche perché questa è la storia di una rottura prolungata, quella tra Cristiano Ronaldo e il Manchester. In una settimana iniziata con le dichiarazioni -del portoghese che ha sparato a ...Arriva un po' all'improvviso la notizia circa la volontà dei proprietari del Manchester United di vendere il club ...Le dichiarazioni dell'ex centrocampista dell'Inter, oggi impegnato con la sua Nazionale in Qatar, sulle possibilità di permanenza in nerazzurro ...