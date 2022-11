(Di martedì 22 novembre 2022) Il procuratore De Nicolo: «Pensiamo che si possa fare qualcosa, primo passo il censimento di tutti i reperti». Fascicolo nato dalla richiesta di due vittime. L’avvocato di Zornitta, Paniz: «Felicissimo. Il mio cliente non può essere indagato per i vecchi fatti»

in Italia, siil caso Il podcast di Maisano svelerà nuovi indizi per identificarlo Alcuni indizi ripescati dal giornalista Marco Maisano potrebbero permettere la riapertura del ...L'autore, conduttore televisivo, al lavoro su una serie podcast per OnePodcast, con due donne vittime diha quindi rivolto la richiesta al magistrato che, se ritenesse opportuno, potrebbe a ... Unabomber, il pm riapre il caso: «Nuove indagini con il Dna» Il procuratore De Nicolo: «Pensiamo che si possa fare qualcosa, primo passo il censimento di tutti i reperti». Fascicolo nato dalla richiesta di due vittime. L’avvocato di Zornitta, Paniz: «Felicissim ...Marco Maisano, il giornalista che ha fatto riaprire il caso di Unabomber in Italia passando in rassegna tutte le prove negli archivi, racconta il podcast "Fantasma" con tutti i nuovi sviluppi: "È un c ...