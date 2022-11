Una ragazza di 13 anni si è suicidata mentre era in casa da sola a Monopoli

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Unadi 13si èdomenicaerain, in provincia di Bari. L’ipotesi di reato su cui si sta indagando è quella di istigazione al suicidio. Al momento non ci sono indagati ma sembrerebbe, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, che lasarebbe stata esclusa da una uscita che alcuni suoi conoscenti stavano organizzando e quindi anche dalla chat di gruppo su WhatsApp utilizzata dagli stessi compagni., la ricostruzione dell’accaduto Secondo la ricostruzione dell’accaduto fornita dai carabinieri laera rimastainquando i suoi compagni, tra i quali anche alcuni dodicenni, avevano deciso di non includerla in un ...