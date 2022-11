Una manovra coraggiosa che fa scelte politiche Meloni sulla legge di Bilancio

(Di martedì 22 novembre 2022)di, Giorgiaesprime grande soddisfazione per le misure approvate nellaFinanziaria: «Sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto: primo perché abbiamo scritto questadiche non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa delle. La presentiamo in appena un mese, è unache ricalca e racconta di una visione politica».. Ladi«cuba complessivamente 35 miliardi di euro» e vede al centro «due grandi priorità: crescita, che significa mettere in sicurezza il tessuto produttivo, premiare chi si rimbocca le maniche; e giustizia sociale» con «attenzione alle famiglie, ai redditi più bassi e alle categorie più ...

Letta: 'improvvisata e iniqua' - 'Sabato 17 dicembre la nostra manifestazione controimprovvisata e iniqua. Inadeguata rispetto al rischio recessione e all'impennata dell'inflazione. Lo avevamo anticipato nella nostra Assemblea di sabato. Ora, dopo le decisioni di lunedì ......del lavoro fatto con questaperché non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa scelte politiche e la presenta un governo che in appena un mese ha scritto e presentatoche ...Manovra di bilancio, Giorgia Meloni esprime grande soddisfazione per le misure approvate nella legge Finanziaria: «Sono molto soddisfatta ...in appena un mese abbiamo scritto una legge finanziaria che ricalca e racconta una visione politica". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, illustrando i contenuti della manovra ...