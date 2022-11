Una campionessa di twerk tra le Wags della Polonia | la sexy Claudia

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 novembre 2022) I Mondiali di calcio del Qatar 2022 stanno piano piano entrando nel vivo e lo spettacolo non manca di certo. Tra sorprendenti colpi di scena, sorprese e miracoli, c’è tempo e modo di parlare anche di… bellezze. I giocatori che ogni giorno scendono in campo, infatti, hanno allo stadio, o a casa, le loro dolci metà e le loro famiglie a fare il tifo per loro e dargli tutto il loro supporto. Tra le bellece n’è una che spicca per la sua sensualità.KowalczykKowalczyk è la fidanzata di Jakub Kiwior. Quando non fa il tifo per il suo partner,lascia tutti a bocca aperta con le sue esibizioni sulla pista da ballo. La 30enne è unadiing.rivela con orgoglio sulla sua pagina ...