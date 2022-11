Un quotidiano inglese rivela che si concede da anni solo colazione e cena

ilGiornale.it

...ha poi anche aggiunto alcuni recenti dichiarazioni dello stesso ex calciatore... Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche ildigitale La Gazzetta dello ...Messicani arrabbiati nel '70 perché gli azzurri bevevano soltanto vino: 'A noi l'acqua serve solo per fare la ... "Inglese da debuttante...". L'imbarazzo dei diplomatici su Di Maio La possibile nomina dell'ex ministro come inviato speciale dell'Ue nel Golfo Persico sta sollevando dubbi: "Scelta curiosa, ha creato una grande sorpresa" ...Nel cortocircuito etico che sono questi Mondiali dell’Ipocrisia, l’Inghilterra vice campione europeo domina l’Iran 6 a 2, ma perde la partita del coraggio. Prima del calcio d’inizio alcuni supporter i ...