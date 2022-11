Un Mondiale come non lo si è mai visto ma spoilerato

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 novembre 2022) Le prime partite in Qatar hanno fatto scoprire a molti italiani il canale Rai 4K. Se è una novità assoluta per il digitale terrestre, in realtà si tratta di una cosa nuova ma non troppo. Non va confuso, infatti, con il canale 210, anch’esso in 4K, e già attivo da tempo su Tivùsat per chi accede tramite parabola. Disponibile da qualche giorno, fa parte di una strategia di ampio raggio che, per parola dello stesso amministratore delegato Carlo Fuortes, per coprire “un evento planetario che deve essere trasmesso attraverso il servizio pubblico perché non parliamo solo di calcio ma è anche una questione sociale e culturale". Non sappiamo se il telespettatore medio abbia o meno contezza di questioni così importanti durante la visione di una partita, ma per una volta può apprezzare questo bel regalo della tv di statoche,una sorpresa, ...