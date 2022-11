Un concorrente ricoverato d’urgenza | è arrivata l’ambulanza | paura e caos al GFVip

Insomma, sembra che adesso Dal Moro si sia completamente ripreso e al pubblico non tocca che sperare che si tratti di un falso negativo , per non perdere l'ennesimonel giro di poche ...Un altrodel Gf Vip è sparito dalla casa facendo pensare ad un altro caso Covid ma, in realtà, si ... Daniele Dal Moro: "Non posso agitarmi, mi hanno" Rientrato in casa nel tardo ...Dopo la fine della puntata di ieri sera del Gf Vip, è trapelato che un gieffino è stato ricoverato d'urgenza in ospedale.Oriana Marzoli si è messa a piangere a fine puntata. Ecco il motivo e il confronto con un vippone. Tutti i dettagli.