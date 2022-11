Ultime Notizie – Unabomber | Procura Trieste riaprirà il caso

(Di martedì 22 novembre 2022) “Abbiamo deciso di riaprire ilperché pensiamo che qualcosa possa essere ancora fatto”. E’ la decisione deltore di, Antonio De Nicolo, annunciata su diversi quotidiani dopo 13 anni dall’archiviazione del fascicolo sul misterioso attentatore del Nordest. Laquindi intende trovare nuovi indizi nei vecchi reperti utilizzando nuovi strumenti. “Il primo passo sarà un censimento completo dei reperti”, precisa De Nicolo, citato dal Corriere della Sera, che indagherà con il pm Federico Frezza. Il reato ipotizzato è attentato con finalità di terrorismo, lo stesso che allora legava 28 ordigni piazzati fra Veneto e Friuli-Venezia Giulia in 12 anni, dal 1994 al 2006. Per procedere lasta solo aspettando che l’archivio restituisca fascicolo. Tutto ...

