Ultime Notizie Roma del 22-11-2022 ore 19 | 10

(Di martedì 22 novembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno manovra economica approvato dal Consiglio dei Ministri 35 miliardi per il 2023 sono molto soddisfatta del lavoro fatto con questa manovra perché non si limitano un lavoro ragionieristico ma fa scienze politiche e l’ha preso un governo che in appena un mese ha scritto è presentato una manovra che ricalca e racconta di una visione politica ha detto la premier Giorgia Meloni la conferenza stampa dopo l’approvazione Sono contenta che l’approccio che abbiamo avuto per come lo vedo è quella di un bilancio familiare critico su Twitter il segretario del PD Enrico Letta sabato 17 scrive la nostra manifestazione contro la manovra improvvisa dei miei qua inadeguata rispetto al rischio recessione e dell’inflazione aiuti contro il cane energia per soli tre mesi guerra ...