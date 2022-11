Ultime Notizie Roma del 22-11-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio morto Roberto Maroni 67 anni ex segretario leghista governatore Lombardo e Ministro dell’Interno del Welfare maroni l’ottava da tempo contro una grave malattia secondo quanto si è appreso maroni si è spento nella sua nel varesotto dove ha trascorso gli ultimi mesi questa notte alle 4 il nostro caro babbo ci ha lasciati e chi gli chiedeva come stava e anche negli ultimi istanti Ha sempre risposto bene eri così Bob un inguaribile ottimista Sei stato un grande marito padre amico queste le parole scelte dalla famiglia per annunciarne la scomparsa Chi è amato non conosce morte perché l’amore è immortalità o meglio e sono le parole di Emily Dickinson Ciao Bobo si conclude nel messaggio approvato dal Consiglio dei Ministri la manovra economica da 35 miliardi per il 2023 ...