Ultime Notizie Roma del 22-11-2022 ore 11 | 10

(Di martedì 22 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la manovra economica da 35 miliardi per il 2023 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il premier Giorgia Meloni la definisce coraggiosa tra le misure IVA ridotta su assorbenti e prodotti per l’infanzia non per quelli di prima necessità per le pensioni quota 100 3 opzione donna rivisitata in base al numero di figli 33 reddito di cittadinanza che si avvia l’abolizione taglio del cuneo fiscale fino a tre punti per i redditi più bassi flat Tax incrementale periodo stanziati poi aiuti per le famiglie e contro il caro energia il reddito di cittadinanza si avvia verso una manutenzione straordinaria previsto dalla manovra approvata dal Consiglio Ministri documento prevede l’abolizione dal 2024 mentre dal 2023 parte un periodo transitorio con maggiori controlli sul fronte ...