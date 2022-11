Ultime Notizie – Mondiali Qatar 2022 | calendario partite in tv oggi 22 novembre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 22 novembre 2022) Debuttano Argentina e Francia aidi calcio di, 22, in programma 4per la prima giornata del Gruppo C e del Gruppo D. Ecco come seguire i match in tv: Ore 11:00 – Gruppo C: Argentina-Arabia Saudita (Rai 2, streaming su RaiPlay); Ore 14:00 – Gruppo D: Danimarca-Tunisia (Rai 2, streaming su RaiPlay); Ore 17:00 – Gruppo C: Messico-Polonia (Rai 2, streaming su RaiPlay); Ore 20:00 – Gruppo D: Francia-Australia (Rai 1, streaming su RaiPlay). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione