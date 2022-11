Ultime Notizie – Messico-Polonia | i tifosi e gli alloggi da incubo – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 22 novembre 2022) Ildebutta oggi ai Mondiali di Qatar 2022 affrontando lain un match valido per il Gruppo C. Intanto, sui social idella ‘tricolor’ documentano le condizioni degliche ospitano i fan arrivati dall’altra parte del mondo: mobili scadenti nelle camere-container e caos ovunque. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione