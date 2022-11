Ultime Notizie – Maltempo | nubifragi e venti di burrasca | allerta rossa in Abruzzo e Sardegna

Sky Tg24

La prevista burrasca che ha colpito in queste ore l'Italia ha provocato il blocco dei collegamenti marittimi nel golfo di Napoli rendendo di fatto isolate Ischia e Procida. Tanti in questeore gli interventi dei vigili del fuoco di Napoli; tutte le squadre della provincia sono fuori e ci sono 24 interventi in coda. Per l'emergenza è stata istituita al 115 una squadra di 8 persone ...Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di ... Governo Meloni, news. Via libera alla manovra da 35 mld. Alle 10 conferenza stampa. LIVE Arrivano le dichiarazioni dell’agente in merito al calciatore argentino che tanto piace al Milan. E’ sfida all’Inter: ecco le sue parole Il Sudamerica non è stato, almeno nel recente ...Partendo in ordine cronologico l’esordio nella competizione dell’Inghilterra di Southgate era molto atteso, con la nazionale inglese chiamata finalmente ad una svolta dopo le delusioni negli ultimi ...