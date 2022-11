Ultime Notizie – Elon Musk usa su Twitter disegno Milo Manara e lui | “E se gli faccio causa?”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 22 novembre 2022) “Vorrei chefosse obbligato a twittare mille volte: non userò mai più i disegni disenza permesso”. Così su Facebookriprendendo il tweet diche aveva utilizzato una sua tavola come un meme per ironizzare su Donald Trump e. “Non userò mai più i disegni disenza permesso. Non userò mai più… Che ne dite se gli, chiedendogli 44 bilioni di dollari di risarcimento? Così potrei ricompraree ridarlo in gestione a qualcun altro!”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione