Ultime Notizie – Caserta | 44enne uccide la madre malata e si suicida

(Di martedì 22 novembre 2022)lae poi si toglie la vita. E’ successo a Vairano Patenora, in provincia di. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Capua intervenuti sul posto, unavrebbe prima ucciso la, 69enne eda tempo, con un colpo forse di pistola, subito dopo ha puntato l’arma verso se stesso con la volontà di togliersi la vita. Poco dopo nell’abitazione è entrata una parente, che in camera da letto ha trovato il corpo senza vita della 69enne steso sul letto e ila terra agonizzante. Allertato il 118, i sanitari hanno provato a salvare l’uomo che però è deceduto poco dopo. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Borsa: manovra e piano Enel superano l'esame Milano promuove in linea di massima la manovra da 35 miliardi varata nella notte da Palazzo Chigi. A trainare l'indice sono i titoli ...Picchi di influenza in meno di un mese. 'Guardando la curva dell'epidemia di influenza, in queste prime settimane, a partire dall'avvio sprint con casi 5 volte superiori a quelli registrati nelle ... Governo Meloni, news. Manovra 2023, la premier: “Molto soddisfatta di lavoro fatto”. LIVE Il baskin e la vela sono stati al centro dell'ultima conviviale del Panathlon International Club di Lucca, che si è svolta lunedì 21 novembre all'Antica Trattoria Stefani a San Lorenzo a Vaccoli, alla ...L’accordo prevede che il fuoriclasse serbo raggiunga il club bianconero a partire da giugno 2023. In sostanza non vuole mettere in difficoltà la Lazio dopo 7 anni, ma nello stesso tempo vorrebbe alzar ...