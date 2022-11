Ultime Notizie – Bari | 13enne trovata morta in casa | si indaga per istigazione a suicidio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 22 novembre 2022) Siperalper la vicenda della ragazzina di 13 anni che domenica scorsa si è tolta la vita mentre era da sola ina Monopoli, in provincia di. Al momento del ritrovamento del corpo in bagno da parte della madre, la ragazzina, secondo quanto emerso, stringeva in mano il suo telefono cellulare. Le indagini sono condotte dalla Procura die dai carabinieri. L’ipotesi investigativa sulla quale però gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo è che la ragazzina sia stata esclusa da gruppi di amici su whatsapp. Il sindaco di Monopoli Angelo Annese ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione