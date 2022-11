Ucraina | Zelensky vuole l’Iron Dome per proteggere i suoi Ma Netanyahu tentenna

(Di martedì 22 novembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha chiesto ancora una volta la fornitura del sistema di difesa aerea israeliano Irondurante una conferenza stampa il 16 novembre con il premier Benjamin. Quest’ultimo ha affermato che avrebbe preso in considerazione la proposta, visto che al momento a Kiev sono stati forniti solo dei giubbotti antiproiettile per i non combattenti e un ospedale da campo al confine trae Polonia. Già il 15 febbraio, prima dell’invasione russa dell’, il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth riportava che l’aveva cercato senza successo il sistema Iron. Il 9 novembre, il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha dichiarato ai giornalisti che le capacità produttive di Israele non erano sufficienti per ...

