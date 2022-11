Ucraina | Zelensky | ' dobbiamo ancora liberare circa 2 000 villaggi'

(Di martedì 22 novembre 2022) Kiev, 22 nov. (Adnkronos) - L'dovrà2.000e città occupati dalla Russia. Lo ha detto Volodymyry nel suo discorso al 104° Congresso dei sindaci e dei capi delle municipalità della Francia, riferisce Ukrinform. "In generale - ha affermato il presidente ucraino - ci sono2.000 città echee restaurare. Molti di loro sono stati completamente distrutti dagli attacchi dell'esercito russo, come Mariupol o Volnovakha".

