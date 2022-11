Ucraina | consegnato alla Moldavia tutto il gas russo

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 22 novembre 2022) Gazprom minaccia di ridurre da lunedì i flussi di gas attraverso l’, ultima rotta del gasverso l’Europa. Una persona morta e altre due ferite in seguito a un attaccocontro gente in fila per il pane in una scuola nella regione di Zaporizhzhia. Vladimir Putin firma un documento che ufficializza il ritiro della Russia dal Consiglio d’Europa, già deciso a marzo scorso. A Zaporizhzhia gli ispettori Onu: non ci sono pericoli immediati. Kiev offre a residenti Kherson trasferimenti temporanei in altre regioni. Inviato Usa: «prove di crimini di guerra sistemici» da parte dei russi