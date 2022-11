Ucraina | attacco a fila per il pane a Zaporizhzhia | un morto | Mosca | A Kiev azioni militari contro la Chiesa ortodossa russa

(Di martedì 22 novembre 2022) 22 nov 11:59 Von der Leyen: "Eroghiamo altri 2,5 miliardi per l'" 'La Commissione Ue sta erogando altri 2,5 miliardi di euro per l'. Abbiamo in programma 18 miliardi di euro per il 2023, ...

Continueremo a sostenere l'per tutto il tempo necessario'. Lo scrive su Twitter la ... 22 nov 11:46a fila per il pane a Zaporizhzhia, un morto Una persona è morta e altre due sono ......nazionale e alla guardia nazionale 'nel quadro del lavoro della Sbu per contrastare le attività sovversive dei servizi speciali russi in'. 2022 - 11 - 22 11:51:19 Zaporizhzhia:russo ...Attacco a Zaporizhzhia, in Ucraina. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito a un raid russo contro persone in fila per il pane fuori da una scuola di Orikhiv, nella regione di ...Almeno una persona è stata uccisa da un bombardamento presumibilmente effettuato dalle forze russe su un punto di distribuzione di aiuti nella regione ucraina di Zaporiyia, secondo le autorità locali, ...