U17 E U14 SI IMPONGONO IN TRASFERTA | LARGO SUCCESSO PER L’U17 FEMMINILE

(Di martedì 22 novembre 2022) PRIMAVERA: riposo UNDER 19: Isera-Pordenone 2-2 (Menini 2) UNDER 17: Trento-Pordenone 0-8 (Chiccaro 5, Driussi 2, Anzolin) UNDER 17: Pordenone-Lady Maerne 12-0 (Brigiotti 5, Desiati 2, Pusiol 2, Caricato, Fava, Fedele) UNDER 16: riposo UNDER 15: Trento-Pordenone 1-1 (Berti) UNDER 15: riposo UNDER 14: Trento-Pordenone 1-6 (Gjeci 3, Doratiotto, Rajouani, Zaramella)