Tso | il garante Ciambriello | “Siamo lontani dagli standard nazionali”

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli -“Questa mattina abbiamo presentato in Consiglio regionale il “Report sul: Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), a cura dell’Ufficio delRegionale delle persone private della libertà personale della Campania, e l’associazione “Psichiatria Democratica”. “Nello specifico, nel 2021, – osserva ilcampano – i casi ammontano a 2911, di cui ricoverati per il Trattamento Sanitario obbligatorio sono 596 (distinti tra 374 uomini e 22 donne). L’offerta di posti letto nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura della Regione Campania risulta inadeguato su tutto il territorio regionale, il rapporto di 0,20 posti letto ogni 10.000 abitanti è, con tutta evidenza,ssimo dal rapporto previsto di 1 posto letto ogni 10.000 abitanti. Le Asl che risultano essere le più carenti sono ASL Napoli 1 ...

