Transizione ecologica - Le aziende francesi alle italiane | Uniamo le forze

Leggi su quattroruote

(Di martedì 22 novembre 2022) Due anni fa, nel pieno della prima ondata della pandemia da coronavirus, furono le granditedesche a evidenziare il peso rilevante dell'industria italiana nella filiera automobilistica. Oggi, di frontesfide e ai problemi della, sono i gruppia sostenere la necessità di rafforzare i legami tra l'Italia e la Francia: i responsabili di multinazionali del calibro della Michelin e della Renault hanno colto l'occasione della tavola rotonda "Le filiere produttive tra crisi e sfide per il futuro", organizzata a Milano da CCI France Italie, per lanciare un invitonostre istituzioni e al sistema economico per "una maggiore coesione e sinergia". Serve, in poche parole, "fare sistema" per intraprendere un percorso di crescita e sviluppo condiviso e ...