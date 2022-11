Traffico Roma del 22-11-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare si sta in coda in carreggiata interna tra l’uscita e Settebagni a Tiburtina e più avanti tra Casilina e Ardeatina in carreggiata esterna tra Tuscolana e Tiburtina molto rallentato ilsullaFiumicino Dal raccordo anulare fino al viadotto della Magliana la polizia locale segnala un incidente correttamente a Corso Trieste all’altezza di piazza Trentonord trafficata via Cassia via Flaminia via Salaria tutte in direzione del centro auto in fila sulle strade urbane della 24 tra Viale Palmiro Togliatti la tangenziale ed anche sulla carreggiata opposta tra Viale Palmiro Togliatti e adesso con il raccordo anularein coda sulla tangenziale Tra via Tiburtina e Corso di Francia verso lo stadio nei tra via Tiburtina e ...