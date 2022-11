(Di martedì 22 novembre 2022)- Lasulla. Non quella che ama e che ha difeso per oltre vent'anni, ma quella che gioca. Ventuno giorni dopo dalla sfida di Supercoppa persa, ecco...

Corriere dello Sport

ROMA - Lasulla Roma. Non quella che ama e che ha difeso per oltre vent'anni, ma quella che gioca nella Lega calcio a otto. Ventuno giorni dopo dalla sfida di Supercoppa persa, eccosfidare con ...... la conduttrice Mediaset si prese unacon il re dei paparazzi in occasione di una sua ... Così, ospite di una tv locale, Fabrizio Corona è tornato a sparare a zero controe Ilary . ... Totti, la rivincita: batte la Roma nella Lega Calcio a otto ROMA - La rivincita sulla Roma. Non quella che ama e che ha difeso per oltre vent'anni, ma quella che gioca nella Lega calcio a otto. Ventuno giorni dopo dalla sfida di Supercoppa persa, ecco Totti sf ...La ruggine tra le controparti affonda le radici nel famigerato scoop, lanciato da Corona poco prima della data delle nozze di Totti e Ilary, della liaison tra lo sportivo e Flavia Vento. Ilary, quasi ...