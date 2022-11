Tottenham | Conte guarda in Italia | occhi su Malinovskyi

Calciomercato.com

... anche se la concorrenza non manca per l'ex Dinamo Zagabria visto che il giocatore è seguito daldella coppia- Paratici e dal Chelsea in Premier League. E il prezzo non è così ...Commenta per primo In estate c'erano stati dei contatti esplorativi, ora può diventare un qualcosa di più concreto. Antoniovuole Ruslan Malinovsky alRuslan Malinovskyi in estate è rimasto all'Atalanta nonostante la rottura con Gasperini, ma il tecnico lo utilizza col contagocce ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...