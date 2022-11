Torna il bonus bebè ma vale 200€ | corsa di domande | genitori felicissimi “ottima cosa”

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 22 novembre 2022). Il governo presieduto da Giorgia Meloni rilancia il tema della famiglia ed in primo piano ci sono sempre i figli. E gli incentivi a farli in numero sempre maggiore. Riciclicamente, come le stagioni. In un paese come il nostro che sta diventando anagraficamente sempre più vecchio, non si sa piùfare per incentivare le coppie a fare figli.(Fonte: ilovetrading.it)Certo è che il mondo attuale, nonostante abbia raggiunto gli otto miliardi di inquilini, non invoglia esattamente a mettere al mondo nuove creature. Ilè uno stimolo in più ad avere figli. Può bastare?, per svoltare una volta per tutte E’ vero, siamo un paese di anziani. Da anni la natalità italiana è quasi ...