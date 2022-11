Torino | Nzola obiettivo per l'attacco

... al momento delle decisioni a gennaio, saranno le necessità oggettive del, le indicazioni di ... oggi come oggi: Praet (ai margini nel Leicester) o il centravantidello Spezia (in scadenza ...- In questa prima parte di stagione, uno dei difetti deldi Ivan Juric riguarda la scarsa presenza dei centravanti in zona gol. Per questo il tecnico granata avrebbe fatto alla ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...TORINO - Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane su Zito Luvumbo, ala destra, trequartista, jolly offensivo del Cagliari, angolano di 20 anni, dal pianeta della Serie B spunta un’altra pista di m ...