Titanic | aveva notato il dettaglio sul finale? È da brividi

... sarà stata la concorrenza di un grande classico del cinema come "" su Canale 5: fatto sta ... Auditel: flop Italia, alloraragione Milly Carlucci . L'evento che ha fatto registrare lo ......deciso di abbandonare il velo per dedicarsi esclusivamente alla musica Nel 2014 Suor Cristina... mentre nel 2016 è tra i protagonisti di "" Il Musical". Sempre nel 2016 partecipa alla ...Sul finale del film Titanic di James Cameron c'è un dettagli che non è passato inosservato a tanti fan dell'opera, l'avete notatoROMA – Titanic torna in tv e come al solito è boom di ascolti ... “Stringendoti ci si entrava dai”, ha punzecchiato quest’ultimo. “Hai almeno fatto notare che sarebbe servita una porta più piccola”, ...