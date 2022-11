Tetto al contante | sale a 5mila euro dal 1° gennaio 2023

Leggi su leggioggi

(Di martedì 22 novembre 2022) Ilal, per cui quest’anno era previsto un abbassamento a 1.000(poi revocato), passa a 5 miladal 1°. La novità è stata confermata nella Manovra, presentata nella mattinata del 22 novembre dalla premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. Una misura che sarebbe dovuta comparire nel Decreto Aiuti Quater, in base a quanto annunciato nel comunicato stampa a margine del Consiglio dei ministri del 10 novembre scorso. Tuttavia, riscontrata la non urgenza della misura, questa è stata poi rimandata al più consono contesto della legge di bilancio. Ilin questione, visto come misura per contrastare l’evasione fiscale, è stato più volte rimaneggiato negli anni: nel 2016 era stato fissato a 3.000 ...