Tetto al contante | nuova soglia a 5mila euro | cosa cambia da gennaio

(Di martedì 22 novembre 2022) Dal 1°2023 laper l’uso delaumenterà da 1.000 a. Torna a salire ilal, come inizialmente previsto dal dl Aiuti quater: la proposta era stata voluta dalla Lega, che aveva lanciato l’ipotesi di alzare ilanche a 10mila, ma era arrivata una frenata interna alla maggioranza. Ora è stato approvato e inserito in manovra l’innalzamento aa partire dal primo2023. Ricordiamo che attualmente il limite contanti è fissato a 2.000fino al 31 dicembre 2022.alIl ...

... i dati di Coldiretti I NUMERI Cartelle esattoriali, quello che c'è da sapere La misura Dl Aiuti quater, dalla riduzione del Superbonus alal: i principali provvedimenti TI POTREBBE ...Minime a 570 euro Bollette luce e gas, bonus sociale esteso fino a 15 mila euro di Isee Ilalsale a 5 mila euro. Stralcio delle cartelle fino a 1000 euro Video del giorno Metropolis/...La percezione del reddito di cittadinanza viene meno anche al rifiuto della prima offerta di lavoro congrua. Tetto al contante elevato a 5.000 euro Il controverso tetto al contante salirà dal 1 ...Come cambierà in Italia il tetto al denaro contante Fatti, numeri e approfondimenti dopo le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in .... Per sostenere la sua tesi, presente anche nel p ...