Terremoto oggi di magnitudo 7 al largo delle Isole Salomone

(Di martedì 22 novembre 2022) Wellington, 22 nov. (Adnkronos/Dpa) - Undi7 della scala Richter è stato registratoal, nell'Oceano pacifico, facendo scattare un allarme tsumani, poi rientrato. Lo ha reso noto l'Istituto geologico degli Stati Uniti. Il sisma è stato registrato alle 3 ora italiana 15 chilometri a sudovest dell'isola di Guadalcanal, dove si trova la capitale Honiara, ad una profondità di 15 chilometri. Circa 30 minuti dopo la prima scossa, ne è stata registrata una seconda di6. Al momento non si hanno notizie di vittime. Ilnel Pacifico è stato registrato all'indomani della forte scossa di5.6 che ha ucciso 162 persone sull'isola indonesiana di Giava.

