Terremoto magnitudo 6 9 alle Isole Salomone | allerta tsunami

(Di martedì 22 novembre 2022) Una forte scossa didi6.9 è stata registrata13:03 ora locale (le 3:03 in Italia) al largo delle, nell'Oceano Pacifico meridionale. E' stata diramata una ...

Una forte scossa didi6.9 è stata registrata alle 13:03 ora locale (le 3:03 in Italia) al largo delle Isole Salomone, nell'Oceano Pacifico meridionale. E' stata diramata una allerta tsunami. Secondo ...Un violentodi6,9 ha colpito alle 3.03 della notte ora italiana - le 13.03 ora locale - Malango, nelle Isole Salomone, nel Pacifico del Sud. Inizialmente lacomunicata era stata di ...Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 è stata registrata alle 13:03 ora locale (le 3:03 in Italia) al largo delle Isole Salomone, nell'Oceano Pacifico meridionale. Secondo i dati dell'Istitut ...Il 22 Novembre 2022 ore 03:03 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7.3 e profondità 10 km a Honiara (Isole Solomon). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento ...