Terremoto magnitudo 4 | 6 a Malta | molta paura ma nessun danno

(Di martedì 22 novembre 2022) Una scossa didi magnitudine 4,6 della scala Richter secondo il centro sismico statunitense Usgs è stata avvertita aattorno alle 13.40. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una...

Una scossa di terremoto di 4,3 della scala Richter, secondo Ingv, è stata avvertita a Malta attorno alle 13.40. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una quindicina di chilometri a nord dell'isola.