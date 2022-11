Tennis | Musetti | ' l' Italia può vincere in Davis anche senza Sinner e Berrettini'

(Di martedì 22 novembre 2022) Malaga, 22 nov. - (Adnkronos) - "La sto vivendo molto bene, siamo amici in questo gruppo. C'è armonia. Le mancanze disono pesanti, sono le punte di diamante del team, ma ci daranno supporto da lontano. Cercherò di tirare fuori il meglio, sono convinto che possiamoMatteo e Jannik. Sono in condizione, ci stiamo allenando bene. Il campo è più veloce rispetto a Bologna, ma le palle si usurano parecchio. E' un campo che sulla carta favorisce gli americani, manoi abbiamo delle caratteristiche che si adattano al veloce indoor. Ci divertiamo con energia e motivazione, la stiamo vivendo bene". Lo dice Lorenzoa due giorni dal match dei quarti di finale di Coppacontro gli Stati Uniti a Malaga, dove ...

si è confidato al microfono di Angelo Mangiante. 'Pesanti le assenze di Sinner e ... la stiamo vivendo bene' FOTOGALLERY ©Ansa %s Foto rimanentiCoppa Davis, tutto quello che c'è da ...... sei giorni di grandein diretta sulle reti Rai. Le otto migliori nazionali al mondo si sfideranno per conquistare la Coppa Davis. Tra queste, l'Italia di Matteo Berrettini, Lorenzo, ...Malaga, 22 nov. - (Adnkronos) - "La sto vivendo molto bene, siamo amici in questo gruppo. C'è armonia. Le mancanze di Sinner e Berrettini sono pesanti, sono le punte di diamante del team, ma ...Il rovescio di Lorenzo Musetti è una delle armi più preziose che ha e che ha l'Italia per l'imminente atto finale delle Finals di Coppa Davis ...