Tennis | Lorenzo Musetti parla delle crisi d’ansia | “Ecco cosa mi accade”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Ilta hato in vista della Coppa Davis Il rovescio diè unaarmi più preziose che ha e che ha l’Italia per l’imminente atto finaleFinals di Coppa Davis, in programma a Malaga. L’Italia di capitan Volandri sfiderà gli Stati Uniti senza Matteo Berrettini e Jannik Sinner, entrambi ai box per infortuni. L’uomo a cui ci si affida è cosìche hato in vista della sfida ricordando anche il suo contributo a marzo nel turno preliminare. «Un momento bellissimo, insieme alla vittoria di Amburgo su Alcaraz il più bello della stagione. Salvare la sfida in calcio d’angolo mi ha fatto maturare tanto». Non è mancato poi un riferimento all’attacco di panico avuto all’ATP di Firenze che l’ha ...