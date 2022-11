Tennis | Coppa Davis | Australia batte Olanda e va in semifinale

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - L'è la prima semifinalista delladi. Gli 'Aussie' si sono imposti sull'per 2-0 grazie ai successi nei due singolari. Thompson ha battuto Griekspoor per 4-6, 7-5, 6-3, mentre De Minaur ha superato Van De Zandschulp per 5-7, 6-3, 6-4. Inl'Autrsalia affronterà la vincente di Spagna-Croazia. L'Italia sarà in campo giovedì nei quarti contro gli Stati Uniti.

L' Australia è la prima squadra in semifinale alle Finals dellaDavis 2022 , in corso di svolgimento a Malaga. Gli uomini di capitan Hewitt hanno eliminato l'Olanda con un secco 2 - 0 , frutto delle vittorie nei due singolari che hanno reso non necessaria la ...... Sky Sport Uno e NOW 13.00: Finale su Sky Sport, Sky Sport Uno e NOW a seguire: StudioDavis su Sky Sport, Sky Sport Uno e NOW FOTOGALLERY ©Ansa %s Foto rimanenti...Roma, 22 nov. (Adnkronos) - L'Australia è la prima semifinalista della Coppa Davis di tennis. Gli 'Aussie' si sono imposti sull'Olanda per 2-0 grazie ai successi nei due singolari. Thompson ...L'Australia è la prima semifinalista della Coppa Davis 2022. Battuta 2-0 l'Olanda grazie ai successi in singolare di Thompson e De Minaur. Venerdì affronterà la vincente di Spagna-Croazia, in programm ...