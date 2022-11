Temptation Island | Nicola Panico di nuovo papà | l’annuncio della seconda gravidanza della moglie

(Di martedì 22 novembre 2022)l’abbiamo conosciuto diversi anni fa a, quando partecipò con la sua ex fidanzata Sara Affi Fella. Successivamente i due si lasciarono e lei approdò a Uomini e Donne in qualità di tronista e furono protagonisti di un noto scandalo contro la redazione del dating show. Ad oggi i due non sono L'articolo

Congratulazioni all'ex volto noto diNicola Panico e alla compagna Francesca Parenti , che nelle scorse ore hanno rivelato ai loro follower una lieta notizia: la coppia è infatti attualmente in attesa del secondo figlio.Chi sono Teresa e Salvatore sono diventati popolari in tv nel 2014: hanno partecipato prima a Uomini e Donne e poi a. Per un periodo la Cilia ha lavorato nella redazione di C'è ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Temptation Island, un discusso ex volto del reality pronto a diventare papà bis Un ex protagonista di Temptation Island e sua moglie aspettano il loro secondo figlio. Stiamo parlando di Nicola Panico ...