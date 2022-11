Taglio del cuneo fiscale per i redditi bassi | come cambiano le buste paga nel 2023

Leggi su open.online

(Di martedì 22 novembre 2022) Alla fine nella Legge di Bilancio riesce a entrare ildelfino al 3% per i lavoratori dipendenti con i. La misura pesa per 4,185 miliardi e prevede l’esonero contributivo del 2% per ifino a 35 mila euro e del 3% per ifino a 20 mila euro. A differenza di quello che chiedeva Confindustria, la riduzione delle tasse sul lavoro è tutta a beneficio dei lavoratori. E cambia anche l’aliquota dei premi produttività: al 5% per quelli fino a 3.000 euro. Il governo agevola anche le assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato. Comprese le donne under 36 e i percettori del reddito di cittadinanza. 24-45 euro in più al mese La riduzione del ...