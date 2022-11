Taglio del cuneo da 46 euro ai redditi bassi | contributi azzerati per chi assume under 36

(Di martedì 22 novembre 2022) Nel 2023 scende il costo del lavoro per i dipendenti, c’è la flat tax per gli autonomi fino a 85 mila

Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretarioLavoro, su Radio 24, parlando della Manovra e in particolareal cuneo fiscale.'Sicuramente quello delle accise e' un, la speranza e' che cambi il mercato economico e la benzina possa avere un abbattimentocosto originario'. Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretarioLavoro, su Radio 24, riferendosi ...Gli aumenti in busta paga. Saltata la prospettiva di dividere la dote per due terzi ai dipendenti e per il restante ai datori di lavoro ...21 miliardi di euro di interventi contro il caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese.